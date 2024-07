Demain nous appartient spoiler : Lisa prend une lourde décision (vidéo épisode du 22 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Lisa va briser le coeur d'Aaron dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Lisa va finalement décider de rendre sa bague de fiançailles à Aaron…











Lisa ne veut pas se marier avec Aaron

Alors que Lisa a choisi de partir vivre à Berlin avec Amel sans lui en parler avant, Aaron l’a mal pris et ces deux là ne se parlent plus beaucoup… Alors Lisa préfère renoncer à un éventuel mariage et quand Aaron rentre, elle lui rend sa bague.

Lisa explique à Aaron qu’elle l’aime mais qu’elle n’a pas envie de garder sa bague dans ces conditions… Elle espère qu’il lui réoffrira plus tard. Mais pour Aaron, qui est bouleversé, c’est synonyme de rupture.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1731 du 22 juillet 2024 : Lisa rend sa bague à Aaron

