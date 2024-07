Plus belle la vie : un ancien acteur emblématique pourrait revenir !

Publicité





Alors que TF1 a relancé « Plus belle la vie, encore plus belle » avec succès depuis janvier dernier, plusieurs anciens acteurs phares n’ont jamais repris leurs rôles. La production a du faire des choix et tenait à mêler anciens et nouveaux pour le casting de sa nouvelle série relançant le « Plus belle la vie » de France 3.





Mais rien n’est figé et d’autres anciens acteurs emblématiques pourraient prochainement revenir. A commencer par Thierry Ragueneau, alias François Marci, le frère de Thomas et Kilian.







Publicité





Selon une récente interview de sa femme Cécilia Hornus, qui incarne Blanche Marci dans la série de TF1, le personnage de François pourrait prochainement revenir au Mistral !

« Son personnage existe toujours. Il n’a pas été éliminé. Donc, bien sûr, j’espère son retour. Ça serait super chouette pour lui. » a confié l’actrice à Télé Poche.



Publicité





Et si ce n’est pas encore d’actualité, Thierry Ragueneau est partant et la production ne ferme pas la porte : « La production nous a toujours dit que beaucoup de personnages historiques n’avaient pas été repris mais que ce serait tout à fait possible qu’ils reviennent au fur et à mesure pour une intrigue, voire plus » a expliqué Cécilia Hornus.

François, évoqué il y a quelques semaines dans l’intrigue sur les effondrements, pourrait donc bien revenir un peu plus tard.