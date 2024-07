Demain nous appartient spoilers : la vérité éclate, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 8 au 12 juillet 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 juillet 2024 – Si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que Mélody va devoir dévoiler toute la vérité à Georges et le vrai coupable va être arrêté.







En effet, Mélody est contrainte de révéler qu’elle est la mère de Bastien. Elle a fait un déni de grossesse alors qu’elle était en couple avec John. Et ils ont choisi de faire croire à Bastien que sa mère était morte à la naissance. Mélody a depuis eu envie de faire partie de la vie de Bastien mais John n’était pas d’accord…

Georges va mener l’enquête pour innocenter Mélody et il va réussir à démasquer le vrai coupable : Igor Belinski ! C’est lui qui a tué sa femme, Clarisse, et John Kovac.



A l’hôpital Saint Clair, Samuel est de retour et cette fois il compte rester à Sète. Et Bart se fait voler le Little Spoon. Au moment d’aller au rendez-vous avec son assureur, celui-ci est retrouvé mort !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 juillet 2024

Lundi 8 juillet 2024 (épisode 1721) : Acculée, Mélody révèle son secret. Agnès profite de la situation entre William et Aurore. C’est la catastrophe pour le Little Spoon.

Mardi 9 juillet 2024 (épisode 1722) : Dans un endroit incongru, une découverte rebat les cartes. A l’hôpital, un médecin bien connu reprend du service. Lisa a des symptômes surprenants.

Mercredi 10 juillet 2024 (épisode 1723) : Au commissariat, Violette signale la disparition de Bastien. Victoire découvre où Amel a été admise l’an prochain. Face aux dégâts, Bart perd son sang-froid.

Jeudi 11 juillet 2024 (épisode 1724) : Le rendez-vous de Bart prend une tournure macabre. Bastien décide de prendre contact avec Mélody. Sébastien aide Marianne à reprendre son indépendance.

Vendredi 12 juillet 2024 (épisode 1725) : A la morgue, un corps manque à l’appel. Nordine pense que Timothée enquête pour le compte de Manon. Marianne abuse de la gentillesse de Sébastien.

