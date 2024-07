Publicité





20h30 le samedi du 6 juillet 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 6 juillet 2024 : les reportages

« 20h30 le samedi » se met aux couleurs de l’été avec une série exclusive de portraits, de belles histoires et de voyages. Parfois, le voyage le plus dépaysant n’est pas celui que l’on imagine… Avez-vous une liste de choses que vous vous êtes promis de réaliser un jour ? Le magazine « 20h30 le samedi » a suivi Jezahel, qui, pour ses 50 ans, a dressé une liste de 50 défis à relever avant de souffler ses 50 bougies, parmi lesquels figure l’auto-stop.

La course en stop

Avec sa meilleure amie Laurence, Jezahel s’est lancée dans une aventure collective un peu folle : le Mad Jacques Stop. L’objectif ? Rejoindre le plus rapidement possible en auto-stop un petit village de la Creuse. Partant de Lyon, Jezahel et Laurence doivent parcourir 350 kilomètres, un trajet où tout peut arriver.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV