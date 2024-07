« Irréductible » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (22 juillet 2024)

Publicité





« Irréductible » : histoire et interprètes du film d’M6 ce soir, lundi 22 juillet 2024 – Ce lundi soir à la télé, M6 vous propose le film inédit « Irréductible ». Un film de et avec Jérôme Commandeur aux côtés de Laetitia Dosch et Pascale Arbillot.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« Irréductible » : le synopsis

Vincent Peltier, employé tranquille aux « Eaux et forêts » à Limoges, est encouragé à démissionner en raison d’une révision des effectifs, mais il s’y oppose fermement. Une inspectrice zélée décide de le muter dans les pires endroits possibles pour le forcer à partir. Elle l’envoie alors au Groenland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique contre les attaques d’ours polaires. Vous pouvez imaginer la suite…

Interprètes et personnages

Avec Jerôme COMMANDEUR (Vincent Peltier), Laetitia DOSCH (Eva Brébant), Pascale ARBILLOT (Isabelle Bailliencourt), Gérard DARMON (Roselyn Bacheron), Christian CLAVIER (Michel Gougnat), Nicole CALFAN (Martine Peltier), Jean-Marie WINLING (Jean-Paul Peltier), et Eva DARLAN (Monique)



VIDEO bande-annonce