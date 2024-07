Camping Paradis du 22 juillet : ce soir Xavier Deluc et Fabian Wolfrom dans l’épisode inédit « Clair de lune au camping »

Publicité





Camping Paradis du 22 juillet 2024 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Deux cheffes au Paradis » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donnent rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Xavier Deluc (Demain nous appartient) et Fabian Wolfrom (Ici tout commence).





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 22 juillet 2024 : histoire de l’épisode « Deux cheffes au Paradis »

Après l’avoir tant réclamée, Christian Parizot organise enfin une animation au Camping Paradis : une chasse aux trésors baptisée « La Christian Parizot Trésor Quest ». Les Bleus devront gérer avec diplomatie l’énergie débordante du retraité. Pendant les préparatifs, l’enterrement de vie de garçon de Guillaume se déroule. Celui-ci arrive sans savoir ce qui l’attend, guidé par son meilleur ami Max et François-Xavier, l’ami de la future mariée. Guillaume est un peu perturbé de revenir dans le camping qu’il fréquentait il y a quelques années, surtout en retrouvant Margaux, son ancienne petite amie. Parallèlement, Emma a invité ses parents divorcés, Thierry et Nathalie, dans le camping de son enfance. Elle espère passer un week-end tranquille avant de partir à Montréal pour terminer sa thèse et rejoindre son fiancé, mais elle se retrouve impuissante face aux mêmes disputes familiales qu’elle connaissait autrefois.

Camping Paradis du 22 juillet 2024, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Xavier Deluc (Thierry), Patrick Paroux (Parizot), Noémie Kocher (Nathalie), Fanny Lucet (Emma), Philypa Phoenix (Margaux), Fabian Wolfrom (Guillaume), Ted Etienne (Max), Antoine Ferey (François-Xavier), Victoire Dauxerre (Justine)



Camping Paradis du 22 juillet 2024 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

vidéo à venir

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.