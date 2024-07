JO 2024, foot féminin : suivre le match France / Canada en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Jeux Olympiques de Paris 2024, le match France / Canada en direct, live et streaming ce dimanche 28 juillet 2024 – Après les hommes hier et leur qualification pour les quarts de finale, c’est le second match de poules de l’équipe de France féminine ce soir aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Bleues d’Hervé Renard affrontent le Canada à Lyon.





A suivre ce soir dès 20h50 sur France Télévision et/ou Eurosport, coup d’envoi à 21h.







L’Équipe de France féminine olympique, dans le groupe A, a remporté son premier match face à la Colombie. Ce soir, elles font face au Canada et à la clé en cas de victoire, la qualification pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques.

France / Canada – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Peyraud-Magnin – Lakrar, Mbock, Renard, Karchaoui – Geyoro, Toletti, Dali – Cascarino, Katoto, Diani



🔵 Canada (composition probable) : Sheridan – Rose, Gilles, Buchanan – Lawrence, Quinn, Fleming, Carle – Leon, Prince, Lacasse

France / Canada en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou en streaming légal sur france.tv dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel des Jeux Olympiques.

France / Canada, match de poule des Jeux Olympiques de Paris 2024, à suivre ce dimanche 28 juillet 2024.