Disparition de C8 : Cyril Hanouna sort du silence

Quelques jours après que l’ARCOM ait annoncé sa décision de supprimer C8 de la TNT à partir de mars prochain, Cyril Hanouna est sorti du silence ce dimanche sur le réseau social X. Mais alors qu’il avait promis une vidéo sur sa réaction, l’animateur de « Touche pas à mon poste » a finalement retardé ses explications.











« Les chéris après mûre réflexion il est encore trop tôt pour une vidéo, les choses vont bouger et je ferai quoiqu’il arrive le mieux pour vous et les équipes. Laissons les commentateurs s’agiter encore un peu. Tout cela m’a encore plus rapproché de vous ! Merci pour vos messages d’amour! Rendez-vous le 2 septembre » a écrit Cyril Hanouna.

A la base, Cyril avait annoncé qu’il mettrait en ligne une vidéo dimanche suite à la supression de C8 de la TNT : « Mes chéris je posterai une vidéo dimanche soir pour tout vous raconter. Et vous donner mon sentiment sur tout ça. Je vous aime et je vous remercie de tous vos messages! Vous êtes juste exceptionnels !« .

Rappelons que plus tôt cette semaine, l’ARCOM a annoncé retirer à NRJ 12 et C8 leurs fréquences sur la TNT. A partir de mars prochain, les deux chaines ne seront donc plus diffusées sur la TNT et ça devrait signer leur fin. Selon les rumeurs, Cyril Hanouna serait en pourparlers avec le groupe Canal+ pour transférer TPMP sur Canal+ en clair.



