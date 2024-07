JO 2024, tennis : Alcaraz / Nadal – Krajicek / Ram en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Jeux Olympiques de Paris 2024 – le match Alcaraz / Nadal – Krajicek / Ram en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mercredi soir. Suite du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024 aujourd’hui et les espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal affrontent en double les américains Austin Krajicek et Rajeev Ram.





Un match à suivre ce soir sur le court Philippe Chatrier à partir de 19h00 sur France Télévision et/ou Eurosport.







Après une victoire dimanche et une seconde hier soir, la paire d’exception formée par Rafael Nadal et Carlos Alcaraz joue son huitième de finale ce mercredi en double. Arriveront-ils à décrocher leur place en quart de finale ?

Jeux Olympiques le match Alcaraz / Nadal – Griekspoor / Koolhof en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur France Télévision et/ ou Eurosport à partir de 19h.



Sur le site des JO de Paris 2024, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Nadal – Krajicek / Ram, match de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024, à suivre aujourd’hui.