Demain nous appartient spoiler : Aaron découvre que Lisa le trompe avec... (vidéo épisode du 5 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Aaron et Lisa dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Aaron réfléchit sérieusement à la suivre à Berlin, voilà qu’il va découvrir des messages équivoques sur le téléphone de Lisa…











Publicité





Lisa a-t-elle une liaison avec Martin ?

Aaron explique à Lisa qu’il est prêt à la suivre à Berlin. Il y réfléchit très sérieusement et espère que Marianne aura une clinique ou un hôpital où le recommander. Mais le téléphone de Lisa n’arrête pas de sonner, elle a reçu de nombreux sms de… Martin ! Et on peut dire que ses messages sont équivoques !

Aaron n’apprécie pas du tout alors que Lisa lui assure que ce ne peut être qu’une erreur…

A LIRE AUSSI : EXCLU Demain nous appartient : un couple phare va se reformer !



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1741 du 5 août 2024 : Aaron surprend les messages de Martin à Lisa

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.