Prière d’enquêter du 2 juillet : votre épisode ce soir sur France 3

Prière d’enquêter du 2 juillet 2024 – C’est une rediffusionsde votre série « Prière d’enquêter » qui vous attend ce mardi soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, l’épisode 5 de la saison 1.





Un programme également disponible en avant-première puis replay sur France.TV.







Prière d’enquêter du 2 juillet, vos épisodes ce soir

« Bonne chère et mauvais sang » : Alors que Mathias livre des produits du potager de Valmagne à un restaurant de l’arrière-pays montpelliérain, la patronne découvre le corps sans vie d’un sous-chef. Elli apprend que la victime a été empoisonnée et doit démêler les relations complexes entre les deux sœurs propriétaires du restaurant. Sa tâche se complique avec l’arrivée d’Antoine, son amour de jeunesse, qui est également un investisseur dans le restaurant et se retrouve impliqué dans l’affaire. Pendant ce temps, Clément s’approche de la vérité sur l’identité de ses parents.

Casting

Avec : Sabrina Ouazani, Mathieu Spinosi, Jérôme Robart, Christian Rauth, Siham Falhoune, Myriam El Ghali-Lang, Xavier Deranlot, Roby Schinasi



« Prière d’enquêter » revient ce soir dès 21h10 sur France 3.