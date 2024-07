Sept à huit du 14 juillet 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 14 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 14 juillet 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Plus d’un million de personnes en 5 jours. A Bayonne, la plus grande fête de l’été et ses excès.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Mohamed Amra, l’homme le plus recherché de France. Révélation sur les derniers jours avant son évasion qui a coûté la vie à deux surveillants de prison.

🔵 Ostréiculteurs ou restaurateurs de génération en génération. Ces familles du Cap Ferret profitent de l’afflux touristique de ce Saint Tropez de la côte atlantique.

🔵 Et la rage de vaincre de Teddy Rinner en quête d’un quatrième titre olympique dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 14 juillet 2024.

