Un Si Grand Soleil du 23 juillet : Laurine accuse Elisabeth (résumé et vidéo épisode 1445 en avance)

Un si grand soleil du 23 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1445 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 23 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Laurine et Boris vivent leur deuil différemment

Laurine, Catherine et Boris sont réunis et encore sous le choc de la mort de François. Boris n’en revient pas que François soit allé jusqu’en Uruguay pour retrouver le fils d’Elisabeth et la faire chanter. Il reproche à Catherine d’avoir été dans la combine et s’énerve en pensant au mensonge de leur père sur Harvard. Il lui en veut d’avoir menti et de l’avoir rabaissé sur ses études. Laurine reproche à Boris de faire pleurer Catherine, Boris s’en va.

Alain est avec Elisabeth, il se demande comment ça va se passer avec Catherine. Elle lui assure qu’elle sera prête à tout pour protéger Julien. Mais elle confie à Alain qu’elle ne peut pas s’empêcher d’avoir de la peine pour Catherine. Alain lui rappelle ce qu’elle leur a fait. Elisabeth propose d’oublier les mauvais souvenirs et se concentrer sur le mariage. Alain lui rappelle qu’ils n’ont toujours pas de lieu, à une semaine de l’évènement ! Elisabeth promet qu’elle s’en charge.



Elisabeth retrouve Muriel au bureau. Muriel lui demande comment elle va… Elisabeth explique qu’elle ne portait pas François dans son coeur mais elle ne souhaitait pas sa mort. Muriel culpabilise, elle a trouvé l’info sur Harvard et il en est mort. Elisabeth lui assure qu’elle n’y est pour rien, personne ne savait ses problèmes de coeur. Muriel craint que Boris ne le voit pas comme ça, mais Elisabeth ne compte pas lui parler du chantage.

A l’hôpital, Jennifer présente ses condoléances à Laurine mais elle est toujours aussi odieuse. Elle leur dit qu’elle se fout de leur compassion et les envoie sèchement au travail. Chez L Cosmétiques, Boris vient travailler et Elisabeth lui présente ses condoléances. Elle est désolée. Boris lui parle du chantage qu’il lui a fait subir, il lui dit qu’elle a eu raison de se défendre. Boris surprend ensuite Léonore et Karine entrain de parler de son père… Elles lui présentent leurs condoléances. Muriel vient ensuite le voir, elle lui assure qu’elle est là s’il a besoin.

Laurine rentre et retrouve Catherine mal. Elle lui dit que si son père était arrivé plus tôt à l’hôpital, ils auraient pu le sauver ! Elle assure à sa mère qu’Elisabeth n’a pas appelé les secours tout de suite, elle l’a laissé agoniser. Catherine dit y avoir pensé aussi mais elle ne pense pas qu’Elisabeth serait allée jusqu’à laisser François mourir… Mais Laurine en est convaincue. Elle lui dit que c’est Elisabeth qui a tué François, elle jure de la faire payer !

Un nouveau tueur en série à Montpellier ?

Becker se plaint auprès de Janet que Sabine l’ait planté pour Hugo. Janet remarque qu’il est jaloux et qu’il trouve toujours quelque chose à reprocher aux compagnons de sa fille. Mais Clément dit avoir une mauvaise intuition sur Hugo… Janet lui rappelle qu’elle est amoureuse et propose de les inviter à dîner tous les deux.

Au commissariat, Manu enquête sur l’homme retrouvé mort. Il était divorcé depuis plusieurs années. Il avait des applis de rencontres et de jeux sur son téléphone. Côté pro, Yann explique qu’il travaillait pour une société de recouvrement et il en était venu aux mains avec un homme récemment.

Hugo vient parler à Clément au commissariat, il le remercie pour l’invitation. Il lui demande ce qu’il préfère comme dessert mais Clément lui demande de cloisonner le perso et le professionnel. Hugo emmène le résultat de l’autopsie à Yann. Il a été sédaté et nourrie pendant plusieurs jours avant de mourir… Il pense à enlèvement qui aurait mal tourner. Hugo a une intuition sur un tueur en série…

Un bébé pour Johanna et Yann

Johanna et Yann sont chez la gynéco. Ils n’arrivent pas à avoir un bébé mais la gynéco a leurs résultats d’analyse. Il n’y a aucun problème d’infertilité, elle leur explique que la nature peut se montrer capricieuse. Elle leur propose de débuter un protocole de FIV. Yann est enthousiaste, Johanna accepte. La médecin leur recommande de soigner l’hygiène de vie et éviter le stress. En sortant, Johanna confie à Yann qu’elle appréhende un peu le protocole…

Sabine est au téléphone avec Johanna, elle lui parle de l’invitation de son père. De son côté, Johanna se confie sur la FIV et ça la stresse.

