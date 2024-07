Un Si Grand Soleil spoiler : Laurine va trop loin, Ludo découvre que Nicolas… (résumé épisode du 12 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1446 épisode du 12 août 2024 – La mort de François va avoir de multiples conséquences dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques semaines, Laurine va vouloir se venger d’Elisabeth à tout prix ! Et elle va tenter de rallier Boris à sa cause…











Laurine assoiffée de vengeance

Laurine est toujours persuadée qu’Elisabeth a provoqué la mort de leur père en appelant les secours trop tardivement. Laurine veut absolument se venger et elle demande à Boris de l’aider en s’en prenant à la société. Mais Boris refuse et il n’oublie pas tout ce que François a fait dans le passé. Il pense que jusqu’à son dernier souffle il a été malveillant, en accusant Elisabeth avant de mourir…

Boris s’inquiète de ce que Laurine va pouvoir faire et à l’hôpital, elle devient encore pire qu’avant et Evan doit la recadrer. Quant à Elisabeth, elle ne se doute pas des projets de Laurine et prépare son mariage avec Alain… Elisabeth trouve un lieu en payant un couple pour qu’ils reportent leur mariage ! Evidemment, elle ne parle pas de son arrangement à Alain, qui est content qu’elle ait trouvé une solution.

Alix doute de Nicolas

Ludo s’inquiète pour Alix et en parle avec Flore, qui lui conseille de se méfier de Nicolas… Elle a entendu dire que le beau conservateur n’était pas très honnête. Et en fouillant dans son passé, Ludo découvre que Nicolas a déjà été accusé de vol !



Ludo met donc en garde à Alix, qui commence à avoir des doutes et pose des questions à Nicolas sur son arrivée à Montpellier…

