13h15 le samedi du 24 août : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 24 août 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Le défi de Cathy ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 24 août 2024 : le sommaire

Cathy, une femme au parcours hors du commun, s’est lancée un défi impressionnant : parcourir plus de 1 000 kilomètres à travers le Massif central, depuis le Morvan jusqu’à la Méditerranée, en empruntant le célèbre circuit de VTT. À 53 ans, malgré avoir perdu l’usage de ses jambes à la suite d’un accident de voiture à l’âge de 29 ans, Cathy continue de nourrir sa passion pour les sports de plein air grâce à un fauteuil roulant tout terrain.

Cette aventure représente à la fois un défi sportif et un engagement personnel pour Cathy. Avec le soutien d’une équipe d’amis prêts à l’aider en cas de besoin, elle affronte les chemins escarpés des Parcs naturels. Mais son ambition ne s’arrête pas là : en relevant les obstacles rencontrés sur son parcours, Cathy collabore avec les Parcs naturels pour rendre les sentiers de randonnée plus accessibles aux personnes en fauteuil roulant. C’est une véritable épopée, à la fois sportive et profondément humaine, suivie par le magazine « 13h15 le samedi ».



