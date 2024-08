Publicité





Reportages découverte du 24 août 2024, sommaire et reportages











Reportages découverte du 24 août 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : Basque tout simplement

Situé entre les Pyrénées et l’océan Atlantique, le Pays basque est l’une des plus belles régions de France et un véritable joyau de la diversité culturelle française. Il suffit d’un coup d’œil pour reconnaître ses maisons traditionnelles, appelées « Etxea », et d’une écoute attentive pour percevoir l’accent mélodieux de ses habitants. Animée par un amour profond pour leur terre natale, une nouvelle génération de passionnés s’est engagée à raviver les traditions basques. Pendant près d’un an, nous avons suivi ces fervents amoureux qui redonnent vie au cœur du Pays basque.

A 14h50 dans Grands Reportages : Balades nocturnes : les mystères de Bordeaux

Longtemps surnommée « La belle endormie » en raison de son austérité et de ses bâtiments assombris par le temps, Bordeaux est désormais en tête des villes les plus agréables à vivre en France. Ancien port de commerce et capitale du vin, l’agglomération devrait dépasser le million d’habitants d’ici 2030. Comme dans toutes les grandes métropoles, Bordeaux est aussi une ville qui ne dort jamais ! Des urgences de SOS Médecins au Marché de Brienne, surnommé le petit Rungis local, en passant par le marché des « Capu », où les noctambules peuvent déguster une entrecôte dès 4h du matin, nous avons suivi ceux qui font vivre Bordeaux la nuit. Depuis 2021, Bordeaux est devenue la deuxième ville préférée des Français.