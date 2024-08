13h15 le samedi du 31 août : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 31 août 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « L’Afrique d’Alexis ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 31 août 2024 : le sommaire

Après une enfance marquée par de nombreux voyages en Afrique, Alexis Fourneau a choisi de faire de sa passion son métier en devenant guide au Botswana. C’est l’histoire d’un passionné qui a réalisé son rêve d’enfance. Dès l’âge de 5 ans, Alexis a eu l’opportunité de découvrir l’Afrique et sa faune sauvage en voyageant avec ses parents, son père photographe naturaliste et sa mère passionnée par ce continent.

Après avoir poursuivi sa scolarité et des études de paysagiste en France, Alexis ressent un manque profond pour l’Afrique. À 22 ans, il décide alors de tout quitter pour devenir guide professionnel. L’émission « 13h15 le samedi » l’a retrouvé au Botswana, où il partage aujourd’hui sa passion avec les touristes.



Le seul Français à posséder un diplôme de guide délivré par l’État du Botswana

Après avoir exploré des pays comme l’Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, le Mozambique et le Kenya, Alexis s’installe finalement au Botswana. Il y devient guide professionnel et, à 33 ans, il est le seul Français à détenir un diplôme de guide reconnu par l’État du Botswana. Ce pays abrite plus de 130 000 éléphants, soit presque la moitié des éléphants restants sur le continent africain, grâce à des programmes de protection qui en font aujourd’hui la plus grande population d’éléphants au monde.

Alexis maîtrise désormais tous les secrets de la brousse et de sa faune, ainsi que les techniques de pistage des animaux. Il connaît également les histoires locales, comme celle de Sekoti, le « Roi Lion » de la région. Sa passion l’amène à faire découvrir aux touristes le parc national de Chobe, le plus ancien parc du Botswana, qui s’étend sur 10 000 kilomètres carrés.