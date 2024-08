Plus Belle La Vie spoilers : aveux, nouveau commissaire, drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 2 au 6 septembre 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 2 au 6 septembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les aveux de la commisssaire Liao.







Méline avoue tout au sujet de la soirée du gala de charité mais refuse d’avouer qu’elle a tué Mario Rossi. Ses collègues ne la croient pas ! De son côté, Patrick est promu commissaire du Mistral.

Pendant ce temps là, Nisma choisi d’avorter sans en parler à Steve. Et un drame attend Barbara, Luna, Blanche et Jennifer. Elles partent toutes les trois pour une virée dans le restaurant d’une amie de Barbara mais elles sont suivies… Et ça tourne mal, une enquête est ouverte.



Lundi 2 septembre 2024 (épisode 160) : Le coupable de la tentative de meurtre révèle ses motivations, mais refuse de reconnaître le meurtre qui a suivi. Au Mistral, Kilian ne parvient pas à prendre en charge une mission que lui a confiée Thomas.

Mardi 3 septembre 2024 (épisode 161) : Barbara invite Luna, Blanche et Jennifer à une virée dans le restaurant d’une amie cheffe. L’enquête sur le meurtre de Rossi trouve une conclusion, mais les policiers accusent le choc. Kilian, quant à lui, continue de s’enliser dans son blocage.

Mercredi 4 septembre 2024 (épisode 162) : Les quatre amies ont été suivies sans le savoir pendant leur virée. De son côté, Patrick commence à réaliser les déconvenues de sa nouvelle promotion. A la résidence, Nisma prend une décision qu’elle préfère partager avec Apolline qu’avec Steve.

Jeudi 5 septembre 2024 (épisode 163) : La virée des quatre amies tourne au drame : elles partagent désormais un terrible secret… Thomas, quant à lui, est persuadé que Riva a replongé, mais Léa lui fait une révélation inattendue. Au commissariat, Patrick est forcé de faire une mise au point.

Vendredi 6 septembre 2024 (épisode 164) : Luna, Blanche, Jennifer et Barbara sont inquiètes de découvrir que les policiers ouvrent une enquête. Au commissariat, Patrick a toujours du mal à trouver sa place. De son côté, Steve fait part à Nisma de ses intentions, mais la jeune femme botte en touche.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…