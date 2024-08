Les 12 coups de midi : à quand l’élimination d’Emilien ? Qui est sur l’étoile ?

Publicité





Les 12 coups de midi, l’élimination d’Emilien – Vous vous demandez quand aura lieu l’élimination d’Emilien dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » ? Le Maître de Midi passera le mois prochain les un an de participations, du jamais vu dans l’histoire d’un jeu télévisé en France !





Et cette semaine, c’était la reprise des tournages pour Jean-Luc Reichmann et Emilien après des vacances bien méritées.







Emilien toujours pas éliminé en tournages

Mais comme on vous l’indiquait il y a quelques jours, selon Chasseur 2 News sur YouTube, Emilien n’aurait toujours pas été éliminé. Et rien d’étonnant puisqu’il est revenu reposé et après de nouvelles révisions !

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Concernant l’actuelle étoile mystérieuse, selon TéléKIFF sur YouTube, il s’agirait de l’actrice américaine Anne Hathaway. La plage brésilienne fait référence au film d’animation « Rio » pour laquelle elle a doublé un personnage.



En attendant, retrouvez Emilien ce samedi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».