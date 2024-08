Publicité





66 minutes du 25 août 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 25 août 2024, sommaire et extrait vidéo

🔵 Le nouveau paradis des gourmands

Direction la ville rose où un tout nouveau lieu dédié à la gastronomie a vu le jour. Les halles de la Cartoucherie se sont installées sur un ancien site industriel entièrement rénové. Sur plus de 13 000 mètres carrés, la vingtaine de stands fait la part belle aux producteurs et à la street-food. Des halles qui ambitionnent aussi de devenir un lieu convivial et sportif. On y trouve ainsi mur d’escalade, terrain de squash, espace de fitness ainsi que de nombreux commerces : librairie, fleuriste, déco… Bref, un village dans la ville qui a attiré près de 100 000 curieux pour l’ouverture et qui vise à terme le million de clients à l’année.

🔵 Rentrée des classes : mission bonnes affaires

Comment préparer la rentrée sans se ruiner ? Un défi en ces temps de crise du pouvoir d’achat. Il y a bien sûr les fournitures scolaires. Pour un élève en primaire, les dépenses s’élèvent à plus de deux cents euros et pour un lycéen il faut compter plus du double ! Et c’est sans compter sur les achats de vêtements et les courses alimentaires durement frappées par l’inflation l’an dernier. Même si la hausse des prix a ralenti depuis le début de l’année, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les enseignes de discount et de déstockage ou d’autres solutions encore plus économiques. Alors comment faire des économies à la rentrée ? Et où trouver les bons plans ?



