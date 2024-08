Demain Nous Appartient spoilers : des tueurs en série de retour, une prise d’otages, les résumés jusqu’au 13 septembre 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 13 septembre 2024 – Que va-t-il se passer au cours du mois de septembre dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2024.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, une terrible évasion va terrifier les habitants de Sète ! Et pour cause, plusieurs tueurs en série vont s’évader : Benoît Letellier, alias le Monstre d’Argenteuil, mais aussi Sacha Girard, le frère de Tristan. Et ils vont s’évader avec Robin Bellanger, le frère d’Alex envoyé en prison il y a deux ans.

Dans le même temps, Soraya, Raphaëlle, ou encore Lilou sont victimes d’une prise d’otages. Et Benoît Letellier s’apprête à tuer de nouveau (toutes les infos dans notre article ici).

Quant à Manon, elle surprend Nordine avec Noor… Et Charlie se prépare à revenir à Sète !



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 (épisode 1766) : Soraya et Raphaëlle sont prises en otage par deux sociopathes. Au lycée, Mia erre comme une âme en peine. Manon aperçoit un geste équivoque entre Nordine et une infirmière.

Mardi 10 septembre 2024 (épisode 1767) : Les évadés braquent des Sétois pour financer leur cavale. Lilou sème la zizanie entre Violette et Jordan. Depuis le Canada, Charlie fait une proposition inattendue à Nathan.

Mercredi 11 septembre 2024 (épisode 1768) : Mia a l’impression d’être utilisée par Lilou. Nathan orchestre la vengeance de Mona.

Jeudi 12 septembre 2024 (épisode 1769) : Les évadés séquestrent Lilou tandis que Violette tombe au mauvais moment. Malgré elle, Aurore assiste à une réaction surprenante de William. Mona décrypte les messages de son admirateur.

Vendredi 13 septembre 2024 (épisode 1770) : Un fugitif s’apprête à tuer de nouveau. William fait preuve d’immaturité pour provoquer Aurore. Timothée est prêt à tout pour que la coloc s’agrandisse.

