Camping Paradis du 21 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 21 août 2024





Camping Paradis du 21 août 2024 : l’épisode « Le grand saut »

Charlotte, une amie d’enfance d’Audrey, arrive au camping accompagnée de son fils Lucas. Sa visite n’est pas simplement pour des vacances ; elle a un entretien d’embauche dans la région, espérant s’y installer avec son fils. Ses parents, Martine et Jean-Claude, viennent également passer leurs vacances au camping. Martine, qui est très proche de Lucas et le considère presque comme son propre fils, s’occupe de lui avec dévouement. Cependant, Charlotte ne sait pas comment leur annoncer son éventuel départ. Pendant ce temps, Lucie et Géraldine sont au camping pour la première fois sans leurs parents. Géraldine est chargée de surveiller sa petite sœur, une responsabilité qui ne l’enthousiasme pas. Ce qu’elle ignorait, c’est que Lucie avait secrètement invité son petit ami Julien, avec qui elle souhaite vivre sa première expérience. Géraldine, cependant, se méfie de Julien, le trouvant trop sûr de lui et craignant que Lucie ne soit qu’une conquête de plus pour lui.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Véronique Genest (Martine), Patrick Raynal (Jean-Claude), Sabine Perraud (Charlotte), Anaïs Parello (Géraldine), Patrick Paroux (Parizot), Honoré Berrier (Lucas), Rose de Gouvello (Alicia), Julia Dumont (Rose), Louis Le Barazer (Lucie), Cathy Darietto (Julien), Lény Sellam (Campeuse Forum), Maximilien Fussen (Père Damien), Philippe Josserand (Campeur 2), Jean-Marie Chevron (Campeur 3)



A 16h10 l’épisode « Papa à la maison »

Sylvain est père au foyer depuis deux ans suite à un AVC, heureusement sans séquelles. Pendant ce temps, c’est Laetitia qui travaille et assure les finances du foyer, tandis que Sylvain se consacre à leur fille, Lili. Cependant, l’arrivée au camping d’un ancien collègue de Sylvain réveille, bien malgré lui, son passé professionnel et ses moments de gloire. Alors que Lili devient plus indépendante, Sylvain commence à remettre en question ses choix de vie. De son côté, Camille, qui vient d’obtenir son bac avec mention, est censée commencer des études de médecine l’année prochaine. Mais ses parents, qui sont séparés, ignorent qu’elle a secrètement passé un concours de chant. Son père, ancien musicien et propriétaire d’un studio d’enregistrement à Londres, l’apprend par un ami et décide de venir au camping pour en discuter. Sandrine, la mère de Camille, explose en découvrant que sa fille pourrait partir à Londres pour devenir chanteuse, alors qu’elle devrait intégrer la fac de médecine. Par ailleurs, Tom a accidentellement fait tomber Parizot, qui se retrouve en fauteuil roulant. En conséquence, Tom est obligé de s’occuper de lui. Parizot, ayant découvert que Tom a un faible pour une campeuse nommée Eléonore, décide de le coacher dans sa tentative de la séduire.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Yannig Samot (Sylvain), Anne Caillon (Laëtitia), Caroline Bourg (Sandrine), Avy Marciano (Chris), Grégory Questel (Fred), Patrick Paroux (Parizot), Romane Kolkowicz (Lili), Rébecca Benhamour (Camille), Caroline Chirache (Eléonore)