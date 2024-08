Demain Nous Appartient spoiler : Violette et Bastien dans une situation très gênante (vidéo épisode du 23 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Mélody ne s’attendait pas à ça dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, elle va surprendre Violette et Bastien dans une situation très gênante !











Mélody surprend Bastien et Violette

Alors que Violette prévoit de faire sa première fois avec Jordan, elle demande des conseils à Bastien sur le préservatif… Ils viennent d’en mettre un sur une banane quand Mélody débarque ! La mère de Bastien est gênée, elle est juste venue déposer un sac de vêtements pour l’association et s’éclipse rapidement… Bastien et Violette ne savent plus où se mettre !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1755 du 23 août 2024 : Violette et Bastien se font surprendre

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.