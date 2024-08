Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (5 août)

Publicité





Camping Paradis du 5 août 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 5 août 2024 : l’épisode « Dancing Camping »

La célèbre troupe de danseuses dirigée par Anna Lavezzi arrive au camping. Leur chorégraphe stricte n’est autre que la sœur cadette d’André ! Alors que Tom s’occupe de l’installation des danseuses selon les directives quasi-militaires d’Anna, il découvre rapidement qu’une jeune fille, qui se prétend « fan inconditionnelle de la troupe » et s’entraîne constamment dans le bungalow qu’elle a loué seule, dissimule bien plus qu’un simple désir de devenir danseuse… Pendant ce temps, un romancier désillusionné et en manque d’inspiration accepte d’écrire un article mordant sur la vie au camping pour un magazine à la mode. Mais une rencontre imprévue va transformer sa perception du camping et, peut-être, de sa propre vie…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Philippine Leroy-Beaulieu (Anna Lavezzi), Frédéric Gorny (Patrick Buron), Patrick Paroux (Mr Parizot), Anne Serra (Louise), Dorothée Pousséo (Karine), Barbara Greene (Béatrice), Pablo Aibout (Nathan), Raphaël Mouton (Léo), Nicolas Van Beveren (Arthur), Vicky Luengo (Gloria), Tatiana Seguin (Lauranne), Sophie Bouilloux (Marianne), Catherine Brun (Sido)



A 15h40 l’épisode « Musical Camping »

Le Camping Paradis se pare aux couleurs de l’Angleterre pour un jumelage franco-britannique organisé par la ville de Martigues. L’équipe s’attend à accueillir une chorale de jeunes pour interpréter l’hymne national. Hélas, ce sont des adolescents surexcités qui débarquent, bien loin de ce qu’elle avait imaginé. Tom est d’autant plus stressé que la mairesse compte sur lui pour garantir le succès de l’événement… Pendant ce temps, une jeune fille plutôt enrobée et timide arrive au camping avec ses parents. Son père, extrêmement craintif, ne la quitte pas d’une semelle par peur des moqueries. Sa mère, plus résolue, a choisi ces vacances pour libérer leur fille de ce carcan patriarcal et obliger son mari à affronter la vie en société.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Didier Cauchy (Pierre Lefèvre), Alexandra Mercouroff (Catherine Lefèvre), Marie Vincent (Mme Le Maire), Patrick Puydebat (Guillaume), Patrick Paroux (Mr Parizot), Léa Delorme (Léa Lefèvre), Jean-Sébastien Nemayechi (Mouss), Benjamin Baclet (Kévin), Jassem Mougari (Kader), Isalinde Giovangigli (Julia Dollington), Joël Wood (Sean)

Et à 17h30 l’épisode « Le gendre idéal »

Tom et son équipe sont ravis d’accueillir le food truck de Julie au Camping Paradis pour des animations culinaires internationales. Cependant, cette arrivée surprend Xavier, car Julie est son ex-petite amie, qui l’a quitté soudainement et sans explication… Pendant ce temps, Emma, une belle métisse étudiante en médecine à 500 kilomètres de chez ses parents, est enceinte de trois mois. Elle vient au Camping Paradis, où ses parents séjournent, pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur présenter officiellement Raphaël, son fiancé et futur père de l’enfant. Bien accueilli par la mère d’Emma, Raphaël ressent immédiatement une certaine froideur de la part de Patrice, le père d’Emma, au tempérament traditionnel.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Marie Fugain (Julie), Jean-Michel Martial (Patrice Bocandé), Martine Maximin (Hélène Bocandé), Patrick Paroux (Mr Parizot), Mariama Gueye (Emma Bocandé), Gaël Cottat (Raphaël), Katia Miran (Lola), Elsa Esnoult (Elsa), Barbara Greene (Audrey)