Demain nous appartient du 13 août : la police retrouve le tireur, Georges comprend tout (résumé + vidéo épisode 1747 en avance)

Demain nous appartient du 13 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1747 de DNA – Quelqu’un a tenté de tuer Georges et c’est Mélody qui a pris dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle s’est interposée et la balle l’a effleurée… Mais la police va rapidement retrouver le tireur et ce n’est pas Sungam !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 13 août 2024 – résumé de l’épisode 1747

La police est sur les lieux où Georges et Mélody se sont fait tirer dessus. Georges était clairement visé ! Damien et Lisa comprennent qu’ils se sont trompés concernant Sungam. Et rapidement, la police identifie le tireur. Ce n’est pas le joueur d’échec, il a pris quelqu’un pour le faire à sa place ! Mais en croisant un agent d’entretien à l’hôpital, Georges comprend tout et identifie le vrai Sungam…

Timothée réalise que Sungam n’agit pas de manière isolée. Et une fissure dans le plafond des Delcourt ravive un traumatisme passé… Quant à Violette, elle se réjouit à l’idée de supplanter Lilou.



VIDÉO Demain nous appartient du 13 août – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.