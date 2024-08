Plus Belle La Vie du 13 août 2024 : Armand interrogé, il explique que... (résumé + extrait vidéo épisode 146 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 146 de PBLV

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 août 2024 – résumé de l’épisode 146

Gabriel et Kilian veillent toujours sur Thomas, qui reste inconscient à l’hôpital. Gabriel explique à Kilian que Thomas a eu une perforation de la rate. Ils l’ont perfusé pour compenser la perte de sang, mais il faut attendre. Kilian essaie de rester optimiste et parle à Thomas, mais Gabriel lui dit que c’est inutile… Kilian se demande qui aurait pu vouloir du mal à son frère.

Pendant ce temps dans Marseille, Ariane et Patrick poursuivent leur recherche de Marcus Lambert, le policier municipal introuvable. Ils finissent par le voir rentrer dans les locaux de la police municipale. Au commissariat, Lambert est interrogé par Patrick, qui lui demande son arme de service pour vérification et le questionne sur Thomas. Lambert affirme ne pas le connaître, mais se trompe sur l’heure à laquelle il a terminé son service. Au même moment, Garrec est libéré et s’en prend à Ariane.

La commissaire fait le point avec son équipe. Ariane explique qu’aucun lien n’a été trouvé entre Thomas et Lambert, et que Garrec a un alibi puisqu’il était en plein discours au moment des faits. Méline demande alors d’enquêter sur l’entourage de Thomas. Patrick se rend à l’hôpital et retrouve Gabriel, qui lui confirme que Thomas est toujours dans le coma. Patrick interroge Gabriel, lui demandant pourquoi il est parti tôt de la fête. Gabriel explique qu’ils se sont disputés parce qu’il avait surpris Thomas avec un autre homme. Il admet que leur relation ne va pas très bien en ce moment.



Ariane et Patrick interrogent Armand Billard, qui nie être l’amant de Thomas. Il explique qu’ils se voyaient, mais dans un cadre différent. Armand révèle avoir été victime d’une agression homophobe en juin et avoir assisté à un groupe de parole où Thomas intervenait. Il se sentait mal, et Thomas lui avait proposé de venir à la soirée. Armand finit par confier que Thomas lui avait parlé de problèmes avec son mari et qu’il avait entendu Gabriel dire qu’il ne supporterait pas que Thomas le quitte. Au même moment, Gabriel retrouve un homme portant un casque de moto. Il lui remet une liasse de billets, tandis que quelqu’un les photographie de loin…

Vanessa reçoit des messages de Mehdi mais ne répond pas. Ulysse la rejoint, inquiet après avoir vu la carte d’un psychologue concernant Ophélie. Vanessa prétend qu’elle en a besoin, ce qui surprend Ulysse, mais il trouve cela bien. Mehdi lui envoie un autre message pour l’inviter à déjeuner.

Vanessa retrouve Mehdi, qui a organisé un pique-nique. Elle lui dit que ce n’est pas son style, mais Mehdi insiste, et elle finit par accepter. Il sort son vin blanc préféré, ce qui la séduit. Elle lui demande de parler de lui, puis l’embrasse.

Au Mistral, Aya assure le service, mais Kilian lui rappelle qu’elle doit rester en cuisine… Il s’emporte contre elle devant les clients et il lui dit que pendant l’absence de Thomas, c’est lui le patron. Plus tard, Kilian finit par s’excuser auprès d’Aya, qui lui reproche de l’avoir humiliée devant les clients. Elle lui explique qu’elle fait de son mieux et lui demande de se ressaisir.

À la résidence, Mirta s’inquiète pour Thomas et insiste auprès de Yolande pour qu’elles parlent à la police. Yolande refuse, et Mirta lui demande si elle s’est débarrassée de l’arme. Yolande répond par la négative et avoue qu’elle n’a pas effacé les empreintes. Mirta lui demande de lui donner l’arme, mais Yolande ne la trouve plus.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 août 2024 – extrait vidéo

