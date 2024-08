Demain nous appartient spoiler : Georges et Roxane piègent Sungam ! (vidéo épisode du 7 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Georges et Roxane vont réussir à tendre un piège à Sungam dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Georges a un plan et avec Roxane, et ils le mettent en place…











Georges et Roxane prêts à arrêter Sungam

Au commissariat, Roxane attend Sungam sur l’application d’échecs. Il finit par se connecter et Roxane décide de lui parler en vocal ! Derrière elle, Georges est au téléphone et parle d’un rendez-vous d’Aurore… Quand il a fini, Sungam se déconnecte ! Il semble avoir mordu l’hameçon et devrait logiquement tenter d’enlever Aurore. Sauf que la police sera là !

Georges va-t-il réussir à arrêter Sungam ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1743 du 7 août 2024 : le plan de Georges pour arrêter Sungam

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

