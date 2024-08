Demain nous appartient spoiler : Manon sous le choc, elle comprend qui est la prochaine cible ! (vidéo épisode du 8 août)

Publicité





Nordine prochaine cible de Sungam ?

En débriefant avec Timothée, Manon réalise que la prochaine cible de Sungam est… Nordine ! Après Raphaëlle, le fils de Martin Constant a de grandes chances d’être ciblé. Manon explique à Timothée que Nordine a fait de l’équitation toute son enfance, il est forcément le cavalier !

Timothée file prévenir Martin tandis que Manon se charge d’appeler Nordine. Mais vont-ils intervenir à temps ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1744 du 8 août 2024 : Manon identifie la prochaine cible

