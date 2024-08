Plus belle la vie spoiler : un mistralien retrouve l’arme du crime ! (VIDÉO)

Publicité





Plus belle la vie spoiler infos à l’avance – Que va-t-il se passer dans une semaine à la reprise de votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Qui a tiré sur Thomas ?





Dans une nouvelle bande-annonce de ce qui vous attend au retour de « Plus belle la vie, encore plus belle », on peut découvrir que l’enquête sur la tentative de meurtre sur Thomas nous réserve bien des surprises.







Publicité





Alors que Thomas est transporté à l’hôpital entre la vie et la mort, tous les invités vont être passés au crible par la police. Boher et Ariane découvrent que l’artiste, Damien Garrec, avait menacé Thomas le soir du gala de charité. Il est interrogé au commissariat.

Et alors que Méline veut que la priorité soit de retrouver l’arme du crime, elle se retrouve dans les mains d’un mistralien… Il s’agit de Steve ! Mais que fait l’arme dans ses affaires ? Le suspense reste entier et on a hâte d’en savoir plus !



Publicité





VIDÉO Plus belle la vie spoilers : la bande-annonce des épisodes du 12 au 16 août 2024