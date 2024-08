Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Franck Leboeuf et Hatik ? (résumé émission 6 du 17 août 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 17 août 2024 – C’est parti pour le sixième numéro de la saison 2024 de Fort Boyard. Ce soir, le Père Fouras reçoit Hatik, Franck Leboeuf, Elsa Esnoult, Mehdi Maïzi, et Enora Malagré.





Ce soir, la cellule interdite est « Le tombeau des esprits frappeurs ». On va découvrir deux étranges personnages qui vont tout mettre en oeuvre pour mettre des bâtons dans les roues des candidats de ce soir !







Un démarrage catastrophe

Pour commencer la soirée, Hatik se rend à la Caserne. Il fait face à l’un des esprits frappeurs et se débrouille bien mais c’est raté !

Place ensuite au Grand Boyard Hôtel pour Franck. Pour lui aussi, c’est un échec. L’équipe continue avec Elsa sur la Toile d’Araignée et Passe Muraille décide de l’affronter. C’est encore perdu, Passe Muraille fait mieux. Toujours aucune clé pour l’équipe.



On continue avec la Ketchuperie pour Mehdi. Passe Partout lui donne un conseil sur la meilleure façon d’y aller. Il ne fait que tomber et ne réussit pas à avoir la clé.

Place au Viking pour Hatik. Il remporte enfin la première clé de la soirée ! On retrouve ensuite Enora aux Perches. Elle fait face à Lady Boo. Enora tombe, c’est très compliqué ce soir.

Franck est face au Père Fouras à la Vigie. Il réussit à résoudre l’énigme et remporte une clé. Pour le Museum, c’est Mehdi qui y va. Il tombe et est fait prisonnier !

Pour le Monde à l’Envers, c’est Elsa qui y va. C’est encore raté et on peut dire que la soirée est catastrophique.

On continue avec la Double Lutte avec Hatik et Enora. Hatik est rapide et remporte la clé ! Dernière chance d’avoir une clé avec Rodéo Dino pour Elsa. Elle remporte la clé !

Mehdi se libère de prison alors qu’il manque 3 clés à l’équipe, qui se rend au Jugement. Franck se désigne et choisit Blanche. C’est réussi ! Hatik y va et choisit lui aussi Blanche. C’est réussi ! Pour la dernière clé, Mehdi y va et choisit Rouge. Mais c’est raté, il est fait prisonnier.

Place aux Aventures. Ça démarre avec Elsa dans la Maison de Poupées. Elle réussit et remporte un premier indice : MARE. On retrouve ensuite Hatik pour la Chaise Instable. Mission réussie et un 2ème indice : BOEUF. Place ensuite à la dégustation chez William pour Elsa et Franck. C’est raté ! Pour les Catacombes, c’est Hatik qui y va. Il réussit et remporte un 3ème indice : PIERRE. Dernière aventure avec Enora sur le Surf. C’est un échec.

Mehdi doit se libérer de prison. Place ensuite au Conseil. Mehdi y va le premier et réussit son duel. Hatik enchaine, mais c’est raté. On termine avec Franck, et c’est un échec.

Et les gains de la soirée s’élèvent à…

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices. Ils font un sacrifice et obtiennent un nouvel indice : NUMÉRIQUE. Il découvrent le mot code : PAVÉ. Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 9.175 euros au profit des associations Big up project et ELLE’s IMAGINE’.

Fort Boyard du 17 août, le replay

Si vous avez manqué ce 5ème numéro de Fort Boyard ce samedi 17 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici. Et rendez-vous dans trois semaines pour le prochain numéro !