Ici tout commence du 22 août : Anaïs amoureuse, Enzo la met en garde (résumé + vidéo épisode 986 en avance)

Ici tout commence du 22 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 986 – Jude est en colère et confronte Enzo ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Enzo ne l’a pas prévenu du départ de Tom et il ne cautionne pas l’arrivée de Milan !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 22 août 2024 – résumé de l’épisode 986

Enzo est déchiré entre son désir de protéger Anaïs et la nécessité de ne pas en révéler trop pour éviter de susciter des soupçons. Lorsque, au petit matin, il se rend compte que son amie est follement amoureuse et plus sereine que jamais, il est complètement perdu quant à la manière de la mettre en garde. Milan, quant à lui, exulte…

Solal réalise à quel point avec Thelma ils ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Et Mattéo fait son coming-out devant ses amis.



Ici tout commence du 22 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.