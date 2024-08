Ici Tout Commence spoiler : Enzo et Vic ont un plan pour coincer Milan ! (vidéo épisode du 26 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo et Vic vont finalement avoir un plan pour coincer Milan et le renvoyer en prison dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Milan est introuvable, ils ont une idée pour le faire réapparaitre et prévenir la police pour l’arrêter !











Enzo pense que le point faible de Milan, c’est Anaïs ! Il pense que Milan a de véritables sentiments pour elle et il pense que si c’est Anaïs qui lui donne rendez-vous, Milan viendra… Vic pense que c’est une bonne idée mais ça veut dire qu’ils vont devoir dire toute la vérité à Anaïs !

Comment Anaïs va-t-elle prendre toute cette histoire ?

