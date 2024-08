Plus Belle La Vie du 22 août 2024 : la police trouve une preuve capitale (résumé + extrait vidéo épisode 153 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 153 de PBLV – La police va trouver une preuve capitale pour démasquer celui qui a tiré sur Thomas cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Pendant ce temps là, le couple Léa / Jean-Paul est au bord de la rupture !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 août 2024 – résumé de l’épisode 153

Jean-Paul rassemble ses affaires, tandis que Léa lui assure qu’elle n’a jamais eu de liaison avec Ulysse. Elle lui assure que c’est lui qui l’a embrassée. Furieux, Jean-Paul lui explique qu’à cause d’elle il est soupçonné d’avoir tiré sur Thomas en visant Ulysse, et maintenant ses collègues savent que sa femme l’a trompé. Léa se tourne vers Patrick, lui demandant s’il croit vraiment qu’elle pourrait le tromper avec Ulysse, ce qu’il nie fermement, mais Jean-Paul reste très en colère.

Ariane et Patrick interrogent Jean-Paul, qui leur confirme qu’il ne savait rien de la situation entre Léa et Ulysse, précisant qu’il les avait seulement vus discuter lors de la fête. Ariane propose à Jean-Paul de les aider dans l’enquête, car ils savent qu’il n’est pas le tireur. En examinant une photo, Jean-Paul remarque une sculpture réfléchissante, et ils décident de revoir toutes les photos.



Publicité





Patrick et Ariane font alors une découverte capitale : en analysant le reflet sur une sculpture, ils identifient Mario Rossi tenant une arme ! Ils rapportent cette information capitale à la commissaire.

Au Mistral, Aya remarque que Kilian est préoccupé. Il lui confie que Rossi insiste pour qu’il parte à Los Angeles, lui ayant même envoyé un billet d’avion pour s’entraîner avec un grand coach. Mais Kilian hésite à cause de Thomas et du bar. Aya lui dit qu’à sa place, elle partirait sans hésiter : il est jeune, talentueux, et une carrière s’ouvre à lui. C’est le moment ou jamais.

Zoé discute avec Kilian à propos de Los Angeles, trouvant l’idée géniale, mais elle comprend qu’il hésite à partir à cause d’Aya. Kilian lui révèle qu’Aya l’a en fait encouragé à partir et qu’il a des sentiments pour elle. Pendant ce temps, Aya parle à Ophélie et admet qu’elle aussi éprouve toujours des sentiments pour Kilian. Zoé conseille à Kilian de tout avouer à Aya, et Ophélie donne le même conseil à Aya.

Yolande, Babeth, Luna et Mirta déjeunent ensemble. Luna s’approche d’un homme qui joue de la guitare et propose de chanter avec lui. Yolande, fascinée par Luna, ne prête même plus attention à Babeth.

Gabriel retrouve Thomas, qui est de bonne humeur. Gabriel lui annonce qu’il est hors de danger, la police étant convaincue qu’il a été la cible d’une erreur. Thomas, cependant, s’inquiète de quitter l’hôpital où il se sentait en sécurité. Il se souvient soudainement du code de son téléphone. Kilian les rejoint lorsque Thomas appelle Roland, mais découvre que le numéro n’est plus attribué. Il demande où est son père, et Gabriel lui répond qu’il est parti en voyage. Kilian décide alors de dire la vérité : Roland est décédé. Thomas est dévasté. Kilian lui raconte les circonstance de la mort de leur père…

Ophélie parle à Ulysse, qui semble distrait. Il lui avoue qu’il est amoureux, mais dément qu’il s’agisse d’Apolline, révélant que c’est une femme déjà en couple qui l’a repoussé. Pendant ce temps, Léa marche avec Jean-Paul et lui assure qu’il est le seul qu’elle aime. Elle explique qu’Ulysse a eu des sentiments pour elle, mais qu’elle a mis un terme à leur amitié quand il a insisté. Jean-Paul la croit, mais pense que ce baiser est le signe que quelque chose ne va pas dans leur couple. Il s’éloigne.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la fin de l’enquête, le choix de Nisma, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 22 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.