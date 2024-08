Koh-Lanta : la tribu maudite, première bande-annonce de la nouvelle saison (VIDÉO)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, nouvelle saison – C’est ce dimanche que TF1 a levé le voile sur la toute première bande-annonce de « Koh-Lanta : la tribu maudite », la nouvelle saison du programme phare de la chaîne.





Le jeu d’aventure sera bientôt de retour à partir du mardi 20 août 2024 sur TF1.







Rappelons que dans « Koh-Lanta : la tribu maudite », 22 nouveaux aventuriers vont quitter leur quotidien pour découvrir Koh-Lanta et se lancer dans cette grande aventure. Mais ils ne seront pas les seuls à participer cette saison…

Deux figures emblématiques de Koh-Lanta seront également présentes : Frédéric, le grand gagnant de l’édition « Koh-Lanta : Le Feu Sacré », et Ugo, le héros de « Koh-Lanta : La Légende » et vainqueur de sa première saison à Johor en Malaisie. Ces deux experts mettront à profit leur expérience, leurs connaissances et leurs réflexes pour aider les deux nouvelles tribus, rouge et jaune. Cependant, ni eux, ni leurs nouveaux compagnons d’infortune, ne sont préparés à ce qui les attend…



VIDÉO Koh-Lanta : la tribu maudite, la bande-annonce