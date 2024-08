Demain nous appartient : un ancien de la Star Academy et « Plus belle la vie » rejoint le casting !

Publicité





Le casting de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » s’agrandit et va accueillir Patrice Maktav, que vous avez connu dans la première saison de la Star Academy et plus tard en tant que comédien dans « Plus belle la vie ».











« Patrice Maktav a rejoint le tournage de la série ‘Demain Nous Appartient’ pour TF1! » a écrit l’agence artistique Les Agents Associés sur Instagram.

De 2012 à 2017, Patrice Maktav a joué dans une autre série quotidienne « Plus belle la vie », où il incarnait le personnage de Michaël Malkavian, le frère de Sacha incarné par Avy Marciano.

Aucune info n’a filtré pour l’instant sur son rôle dans « Demain nous appartient ».



