« Les crevettes pailletées » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (8 août 2024)

« Les crevettes pailletées » : histoire et interprètes du film d’M6 ce soir, jeudi 8 août 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 vous propose le film inédit « Les crevettes pailletées ». Un film signé Cédric Legallo et Maxime Govare avec Nicolas Gob et David Baiot.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« Les crevettes pailletées » : le synopsis

Après avoir tenu des propos homophobes lors d’une interview télévisée, Matthias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner « Les Crevettes pailletées », une équipe de water-polo gay plus attirée par la fête que par la compétition. Ce groupe excentrique se rend en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand événement sportif homosexuel au monde. Ce voyage sera pour Matthias l’occasion de découvrir un univers singulier qui bouleversera ses repères et l’amènera à reconsidérer ses priorités dans la vie.

Interprètes et personnages

Avec Nicolas GOB (Matthias Le Goff), Alban LENOIR (Jean), Michaël ABITEBOUL (Cédric), David BAIOT (Alex), Romain LANCRY (Damien), Roland Menou (Joël), Geoffrey Couët (Xavier), Romain BRAU (Fred), Félix Martinez (Vincent)



VIDEO bande-annonce