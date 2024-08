HPI du 8 août 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





HPI du 8 août 2024 – Ce soir et comme tous les jeudis de l’été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, pas moins de 5 épisodes des saisons 1 et 2.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





HPI du 8 août 2024 : vos épisodes ce soir

Saison 1 épisode 6 – Hep et Soja : Libérée du fantôme de Romain, Morgane a trouvé sa place dans la police, au point de hanter même les rêves de Karadec. Cependant, il doit rester concentré sur l’enquête concernant le meurtre d’Alex Viniali, découvert assassiné dans un vestiaire de football. Ce sport pourrait d’ailleurs être lié à la mort de ce père de famille modèle, car Alex Viniali appartenait à un groupe de supporters lillois notoirement violents. Avec sa fille Théa, venue effectuer un stage à la DIPJ, Morgane est ravie de plonger dans l’univers souvent masculin des supporters, ce qui enthousiasme Karadec beaucoup moins…

Saison 1 épisode 7 – Cocktail Molotov : Morgane peut enfin souffler ! Avec ses enfants en vacances, elle va pouvoir se détendre un peu… Et une bonne nouvelle s’ajoute : le meurtre sur lequel elle doit aider la police a eu lieu au bord de la mer. Cependant, la scène de crime est loin d’être idyllique : le corps d’Axel Maertens, directeur d’un club de kitesurf, a été traîné sur la plage par un char à voile. Bien que tout semble accuser Jonathan, témoin du meurtre, Morgane doute de sa culpabilité et se lance dans une quête pour prouver son innocence. Cette fois, Karadec est prêt à la suivre, même si cela signifie contourner les ordres de la hiérarchie.



Publicité





Saison 1 épisode 8 – Homme de peu de foi : C’est dans un climat trouble que Morgane et Karadec sont appelés sur une nouvelle affaire. Pauline Garcia, une patineuse, est retrouvée morte, renversée par sa propre voiture ! Heureusement, les enquêteurs ont un témoin qui aurait aperçu le meurtrier… Seul problème : cette personne est aveugle et ne peut fournir aucune description visuelle. Alors que Karadec éprouve des sentiments de plus en plus confus pour sa consultante et que Morgane semble se rapprocher de son deuxième ex, Ludo, cette enquête mettra leurs compétences à rude épreuve.

Saison 2 épisode 7 – 55 kilos : Roxane et la brigade préparent l’anniversaire surprise de Karadec, ce qui complique les choses pour Morgane qui vient juste de réaliser qu’elle a des sentiments pour le commandant. Heureusement, leur prochaine enquête va lui changer les idées. Cette fois, les enquêteurs de la brigade ne découvrent pas un corps, mais un cercueil… vide ! Le corps disparu est celui d’Hélène Lecoq, une notable locale vivant dans un manoir avec sa famille. Pour Morgane, c’est une aubaine, se retrouvant plongée dans un Cluedo grandeur nature !

Saison 2 épisode 8 – Serendipity : Roxane est dans un état critique après une mystérieuse agression. Pour Morgane, cela ne fait aucun doute : il y a un lien avec la mort de Romain, un dossier sur lequel l’agent de l’IGPN travaillait avant le drame. Une fois de plus, le passé de Morgane la rattrape, et elle devra résoudre le mystère qui a marqué son entrée à la DIPJ : que s’est-il vraiment passé avec l’amour de sa vie, il y a presque vingt ans ?