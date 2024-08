Patrice Laffont est mort à 84 ans

Publicité





Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce mercredi. La télévision française a perdu l’une de ses figures emblématiques, Patrice Laffont, décédé à l’âge de 84 ans. Selon France Bleu, il a succombé à une crise cardiaque à son domicile d’Oppède (Vaucluse).





Animateur charismatique, producteur inventif et auteur prolifique, Laffont laisse derrière lui un héritage considérable qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs.







Une Carrière Télévisuelle Remarquable

Patrice Laffont est né le 21 août 1939 à Marseille. Il commence sa carrière dans les années 1960, mais c’est dans les années 1980 qu’il devient une véritable icône de la télévision française. Il est surtout connu pour avoir animé des émissions cultes telles que « Des chiffres et des lettres », « Pyramide » et « Fort Boyard ».

« Des Chiffres et des Lettres »

Laffont a pris les commandes de « Des chiffres et des lettres » en 1972, succédant à Maurice Brun. Pendant près de vingt ans, il a su donner à ce jeu intellectuel une dimension ludique et conviviale, contribuant à son succès durable. Son style, mêlant rigueur et humour, a séduit un large public.



« Pyramide »

En 1991, Patrice Laffont devient l’animateur de « Pyramide », un jeu de mots et de culture générale. Cette émission, qui repose sur la complicité entre les candidats et les animateurs, a remporté un grand succès grâce à son format innovant et à la personnalité chaleureuse de Patrice Laffont. Il y restera jusqu’en 2001, laissant une empreinte indélébile sur le programme.

« Fort Boyard »

Mais c’est sans doute « Fort Boyard » qui a le plus marqué les esprits. À partir de 1990, Patrice Laffont devient le maître de cérémonie de ce jeu d’aventure unique en son genre, tourné dans le célèbre fort en Charente-Maritime. Son charisme et son dynamisme ont grandement contribué à la popularité de l’émission, qui est devenue un rendez-vous estival incontournable pour les familles françaises.

Un Homme aux multiples talents

En dehors de la télévision, Patrice Laffont s’est également illustré en tant que comédien. Il a joué dans plusieurs pièces de théâtre et films, montrant une facette plus dramatique de son talent.

Réactions et Hommages

À l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités de la télévision et du spectacle ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à l’homme et à l’artiste qu’il était. Des messages de condoléances ont afflué sur les réseaux sociaux, soulignant l’impact profond qu’il a eu sur la télévision française et sur ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui.

Jean-Luc Reichmann a réagi sur Facebook : « Je suis littéralement sous le choc d’apprendre ce matin la disparition de Patrice Lafont qui a été un vrai pionnier des émissions de jeux en France. Toutes mes sincères pensées vont à sa famille et à ceux qui l’aiment.« .

ALP, qui produit Fort Boyard, a également réagi sur X : « C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Patrice Laffont animateur culte de Fort Boyard. Patrice était un membre de la famille ALP, apprécié de tous. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et amis.«