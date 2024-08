Camping Paradis du 7 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 7 août 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 7 août 2024 : l’épisode « Un coach au paradis »

Cette semaine au Camping Paradis, c’est détente et farniente avec l’installation d’un SPA dirigé par Cécile, la sœur d’Aurélie. Cécile, tout juste maman d’un petit garçon de quatre mois, traverse un baby-blues tandis que son mari surprotecteur joue les « papa poule ». Simon, un coach de vie et de séduction un peu machiste, débarque à l’improviste au camping pour tenter de reconquérir son ex-femme, Séverine, qui est là avec leurs deux enfants. Cependant, ayant obtenu un contrat qu’il ne peut absolument pas refuser, il arrive en compagnie de Denis, un client très timide et maladroit.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Alexandre Brasseur (Simon), Caroline Le Moing (Séverine), Alban Casterman (Denis), Jean-Baptiste Martin (Romain), Charlotte Adrien (Valérie), Patrick Paroux (Mr Parizot), Camille Fernandes (Justine), Corto Paroux (Baptiste), Prudence Leroy (Cécile), Xavier Lemaître (Arnaud)



A 15h40 l’épisode « Coeur à coeur »

Le grand jeu «Cœur à Cœur» s’installe au Camping Paradis, avec Philippe Marty, l’animateur vedette, qui se montre particulièrement désagréable. Les choses se compliquent encore lorsque son pire ennemi arrive pour proposer à sa fidèle assistante, qui est aussi sa femme, d’animer seule une nouvelle émission. Tom et son équipe réussiront-ils à aider Philippe à retrouver sa confiance en lui et à reconquérir sa femme ? Parallèlement, Prune, la fille de Jeanne, décide de trouver un nouveau fiancé pour sa mère. La fillette, plutôt dégourdie, a déjà choisi sa cible : ce sera Paul… Mais il se trouve que Jeanne et Paul se connaissent déjà !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Anne Caillon (Anne), Dominique Guillo (Philippe Marty), Fabrice Deville (Vincent Lacourt), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Raphaëlle Lenoble (Jeanne), Jaïa Caltagirone (Prune), François Comar (Paul)

Et à 17h30 l’épisode « Carnaval au camping »

À l’occasion du carnaval de Martigues, Tom sollicite l’aide de son ami Michel et de ses deux fils pour construire le char qui représentera le Camping Paradis lors du défilé. Vincent, le fils aîné, arrive seul, bouleversé par sa rencontre dans la navette de la gare avec une jeune femme charmante dont il est tombé instantanément amoureux. Mais sa surprise est grande lorsqu’il découvre que la belle Elise est la nouvelle petite amie de son frère cadet. Parallèlement, Daniel, un jeune père divorcé plus préoccupé par son travail que par son fils, récupère Maxime pour une semaine de vacances au camping. C’est l’occasion pour eux de renouer les liens rompus depuis quelques années.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Frédéric Bouraly (Michel), Jérémie Covillault (Daniel), Stéphanie Pasterkamp (Elise), Alexandre Thibault (Alex), Katherine Erhardy (Sabine), Katia Miran (Lola), Jean Vocat (Sébastien), Alexis Loret (Vincent), Cécile Hercule (Céline), Martin Daquin (Maxime), Manon Guilbert (Léa), Rémi Sirejol (Jérémy)