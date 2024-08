The Voice Kids : résumé et replay des 1ères auditions à l’aveugle (17 août 2024)

Publicité





The Voice du samedi 17 août 2024, résumé et replay – C’est parti pour la première soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids. Lara Fabian, Slimane, Claudio Capeo et Patrick Fiori débutent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec une collégiale des coachs qui reprennent « Le temps qui court ». Place ensuite au premier talent de la saison 10, Elisabetta, 13 ans, d’origine italienne. Elle chante « Sarà perché ti amo ». Tous les coachs se retournent en même temps ! Elle choisit de rejoindre Lara Fabian.







Loan, 11 ans, vient de Bordeaux. Il reprend « L’enfer » de Stromaé. Lara, Claudio, et Patrick se retournent ! Slimane les rejoint, c’est un carton plein. Il rejoint Claudio Capéo.

Emma, 14 ans, reprend « Writting’s on the wall » de Sam Smith. Lara Fabian et Slimane se retournent. Claudio et Patrick les rejoignent au dernier moment ! Et Lara choisit de bloquer Patrick. Emma décide de rejoindre l’équipe de Lara Fabian !



Liam, 7 ans, chante « Santiano » de Hugues Aufray. Aucun coach ne se retourne.

Baptiste, 11 ans, reprend « Highway to hell » de ACDC. Slimane et Claudio se retournent. Baptiste choisit d’aller dans l’équipe de Slimane.

Yasmine, 10 ans, reprend « Lily » de Pierre Perret. Claudio se retourne directement, Slimane et Patrick suivent, ainsi que Lara au dernier moment. Slimane est très ému. Yasmine choisit de rejoindre Patrick !

Antoine, 10 ans, chante « Voilà » de Barbara Pravi. Tous les coachs se retournent les uns après les autres ! Antoine choisit d’aller dans l’équipe de Slimane.

Timothé, 15 ans, reprend « La quête » de Jacques Brel. Aucun coach ne se retourne !

Yuljia, 15 ans, vient d’Ukraine. Elle reprend « History repeating » de Propellerheads. Claudio et Patrick se retournent ! Slimane et Lara Fabian les rejoignent sur la fin. Elle rejoint finalement d’aller chez Lara Fabian !

Place ensuite à un groupe, les Kiss Kids. Ils reprennent « Haeven’s on fire » de Kiss. Claudio et Patrick se retournent. Ils décident d’aller avec Patrick.

Coline, 15 ans, vient de Nice. Tous les coachs se retournent sur son interprétation ! Elle choisit Slimane.

Noham, 12 ans, vient d’Annecy et chante « Sunday Morning » de Maroon 5 en s’accompagnant au piano. Claudio se retourne seul et il rejoint donc son équipe.

Romane, 10 ans, chante « Derrière le brouillard » de Louane et Grand Corps Malade. Personne ne se retourne.

Lizzie, 14 ans, reprend « Je suis malade » de Serge Lama. Claudio Capéo et Patrick Fiori se retournent dans les dernières secondes ! Elle va dans l’équipe de Patrick Fiori.

The Voice Kids du 17 août 2024, le replay

Cette première soirée de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 24 août pour l’épisode 2 !