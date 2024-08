Capital du 18 août 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 18 août 2024 : « Surpopulation touristique, explosion des prix : les locaux ne veulent plus payer la facture ! »













Capital du 18 août 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Chaque année, la France accueille quatre-vingt-dix millions de touristes, générant un chiffre d’affaires de deux cents milliards d’euros. Une manne pour la croissance… mais le tourisme peut aussi avoir des effets dévastateurs !

À Annecy, en Haute-Savoie, les résidents de la vieille ville n’en peuvent plus. Avec trois millions de visiteurs annuels, la vie quotidienne est devenue intenable : nuisances sonores, embouteillages, flambée des prix de l’immobilier, disparition des commerces de proximité. En quelques années, leur cadre de vie s’est profondément dégradé, et Annecy a chuté du premier au septième rang des villes les plus agréables à vivre en France.



La sur-fréquentation touristique pèse également lourdement sur les collectivités : infrastructures saturées, dégradation des monuments, pollution et déchets en hausse. En Corse, dans la région de Calvi, le tourisme estival représente 50 % des déchets annuels. Pour y faire face, le ramassage des ordures a triplé, les effectifs ont été renforcés, et des robots ont été achetés pour dépolluer le port. En pleine saison, les coûts explosent, et ce sont les habitants qui en paient le prix !

Pour limiter ces dépenses, la petite station balnéaire de Lumio lutte contre le gaspillage en facturant l’eau et l’électricité aux plaisanciers grâce à des bornes connectées mesurant leur consommation en temps réel. Faire payer les touristes, c’est aussi la stratégie adoptée par la commune d’Iseltwald en Suisse, où un selfie sur son site emblématique coûte désormais 5 euros !

Pour préserver ses sites les plus fragiles, le Parc National des Calanques a mis en place un système de quotas. Gérer les flux touristiques et éviter la surpopulation est devenu un véritable business pour certaines entreprises. Affluences, une PME française, a ainsi développé un système de comptage des touristes grâce à l’intelligence artificielle. Parfois, la régulation ne suffit plus pour protéger notre patrimoine naturel du surtourisme, et certains sites doivent être fermés au public, au grand dam des commerçants et des habitants.

« Surpopulation touristique, explosion des prix : les locaux ne veulent plus payer la facture ! », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.