Un Si Grand Soleil du 19 août : Elisabeth prise pour cible, Alix anéantie (résumé et vidéo épisode 1450 en avance)

Un si grand soleil du 19 août 2024, spoiler résumé de l'épisode 1450 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann parle à Becker de la plainte d’Alix contre Nicolas, le conservateur de musée. Becker lui dit de vérifier même si pour lui la piste prioritaire reste l’arnaque à l’assurance.

Devant L Cosmétiques, Boris insiste pour parler à Muriel. Il pense qu’elle a kiffé autant que lui la nuit qu’ils ont passé ensemble. Il lui dit de lui dire qu’elle ne ressent rien pour lui mais Muriel l’envoie balader et lui rappelle qu’elle est déjà en couple.



Nicolas cherche à joindre Alix mais elle ne répond pas. Yann l’appelle pour lui demander de venir au commissariat.

Muriel pleure chez L Cosmétiques quand Elisabeth lui parle. Elle comprend que ça ne va pas et Muriel lui avoue avoir fait une connerie… Elle a couché avec quelqu’un et elle n’aurait pas du ! Elisabeth comprend que c’est Boris et lui confirme que c’est une erreur. Muriel lui dit qu’elle est complètement perdue. Elisabeth la soutient, elle pense qu’elle assume trop de choses et lui propose de passer chez elle ce soir pour discuter. Elisabeth insiste, Muriel accepte.

Claudine est choquée qu’Alix ait porté plainte contre Nicolas sans lui en parler. Alix est mal, elle doute et craint d’avoir tout gâché pour rien. Mais elle a vu le cash et a entendu son coup de fil. Au commissariat, Nicolas ne comprend pas ce qu’il fait là. Yann l’interroge sur la galerie et sur Alix. Nicolas ne comprend pas et il a un alibi pour le soir du cambriolage. Quand Yann lui montre les photos du cash, Nicolas comprend que c’est Alix qui l’accuse.

Evan retrouve Laurine, il demande à Yasmine de les laisser. Laurine pense qu’Evan a parlé du patient à tout le monde mais il lui assure qu’il n’a rien dit à personne. Evan lui dit qu’elle va réussir à prendre le dessus.

Nicolas explique à Yann qu’il a payé en cash une planche de BD. Yann ne voit pas de raison de le retenir, il le libère en lui demandant pourquoi Alix l’accuse. Il ne comprend pas.

Laurine écoute Alain et Evan parler du mariage et du voyage de noces. Pendant ce temps, Nicolas confronte Alix. Il lui assure qu’il n’a pas cambriolé sa galerie, il est un alibi et on l’a relâché. C’est fini entre eux, il s’en va. Alix appelle Ludo et lui dit que Nicolas l’a larguée à cause de lui ! Alix est anéantie. Ludo s’en veut et se confie à Flore.

Boris retrouve Catherine. Boris trouve que Laurine disjoncte complètement depuis la mort de leur père. Catherine pense qu’ils doivent l’aider et lui demande de faire la paix avec sa soeur. Pendant ce temps là, Elisabeth rentre chez elle avec Muriel et on les observe de loin… Quand il la nuit tombe et qu’Elisabeth prend un verre avec Muriel, quelqu’un met le feu à la voiture d’Elisabeth ! Elles entendent l’alarme de la voiture et la découvrent en feu !

