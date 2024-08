Un si grand soleil : la série change de chaîne dès le 9 septembre !

Publicité





Changement en vue pour votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! Six ans après son lancement sur France 2, le feuilleton va changer de chaîne et basculer sur France 3 à partir du lundi 9 septembre 2024, comme annoncé par France Télévision hier dans un communiqué de presse.











Un si grand soleil débarque sur France 3

À partir du lundi 9 septembre 2024, c’est France 3 diffusera la série « Un si grand soleil » tous les jours de la semaine à 20h40. L’épisode du jour sera précédé à 20h20 par la rediffusion de l’épisode de la veille.

Les épisodes seront toujours disponibles en avant-première sur france.tv dès le vendredi précédent leur diffusion télévisée.

Une série lancée en 2018 en Occitanie

Tournée depuis six ans dans les studios du groupe France Télévisions (V Studios), l’un des plus grands centres de production audiovisuelle en France, situés dans la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la série mobilise chaque année 2 500 collaborateurs, dont 1.200 figurants. En 2023, elle a généré 47.000 jours de travail pour plus de 18.000 habitants de la région.



Un si grand soleil met en scène une cinquantaine de personnages représentant une France moderne, diverse, innovante et pleine d’aspirations, ancrée à Montpellier et sa région. La rentrée s’annonce riche en rebondissements !