Brocéliande du 30 septembre : le final ce soir sur TF1

Brocéliande, vos épisodes inédits du lundi 30 septembre 2024 – Ce soir à la télé, c'est l'heure du final de la série de TF1 « Brocéliande » avec Nolwenn Leroy, Marie-Anne Chazel et Catherine Marchal.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 30 septembre

Épisode 5 : Après avoir découvert qui est réellement Julien, Fanny tente de fuir mais chute dans les escaliers. Déterminée à révéler la vérité, elle est convaincue que retrouver l’ex-amant de Laura la conduira au meurtrier des deux étudiantes. Avec l’aide de Maxence, elle espère remonter sa piste grâce aux boucles d’oreilles qu’il lui avait offertes. Cependant, la jalousie de Léonie envers Fanny prend une tournure dramatique…

Épisode 6 : La découverte de la relation entre Patrick et Laura oriente les soupçons vers Armelle, qui aurait pu vouloir se débarrasser de sa rivale. Pourtant, Armelle est innocente : elle a passé la nuit du meurtre à l’hôpital, veillant sur Lucas. Alors que l’enquête piétine, Fanny se confronte à une vérité troublante et inévitable : et si c’était elle qui avait tué Laura ? Pour en avoir le cœur net, Fanny, malgré ses convictions scientifiques, demande à sa mère de lui concocter un breuvage afin de tenter de retrouver la mémoire…



« Brocéliande » : présentation de la série

Fanny Legoff, une biologiste reconnue et respectée, vit à Paris depuis plus de 20 ans. Elle a quitté la faculté de Brocéliande en plein milieu de ses études après la mystérieuse disparition de sa meilleure amie Laura, une affaire dans laquelle elle avait été suspectée. Un jour, Fanny reçoit un colis contenant une serpe maculée de sang séché, ce qui la pousse à revenir sur les lieux du drame, deux décennies plus tard.

En participant à un séminaire à la faculté de biologie de Brocéliande, Fanny retrouve des lieux chargés de souvenirs. Peu après son retour, l’une de ses étudiantes disparaît de manière similaire à Laura. Dans les deux cas, Fanny est la dernière à les avoir vues vivantes. Pourquoi cette tragédie semble-t-elle se répéter ?

Personnages et interprètes

Avec : Nolwenn Leroy (Fanny Legoff), Marie-Anne Chazel (Chantal Legoff), Catherine Marchal (Armelle Kermabon), Thomas Jouannet (Patrick Kermabon), Arnaud Binard (Maxence Guivarch), Léonie Simaga (Pauline Diawara), Medi Sadoun (Julien Rousseau), Lorànt Deutsch (Yann Robic), Matthieu Rozé (Charles Prigent), Bénédicte Choisnet (Léonie Morvan), Calixte Broisin-Doutaz (Nicolas Pernetti), Quentin Laclotte-Parmentier (Lucas Kermabon), Aymeric Fougeron (Erwan Perrier), Margot Heckmann (Chloé Chavaud), Brigitte Aubry (Barbara Perrier), Anna Mihalcea (Alix Prigent), Ted Etienne (Malo Jouan), Paul Guyot (Bastien Santos), Philippe Languille (Gilles Perrier), Rébecca Benhamour (Fanny Legoff jeune), Adèle Abonneau (Léonie Morvan jeune), Renan Prevot (Yann Robic jeune), Robin Greer (Maxence Guivarch jeune), Gaspard Lassagne (Lucas Kermabon 13 ans)