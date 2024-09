Capital du 1er septembre 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 1er septembre 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Rentrée trop chère : comment payer le prix malin ? ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





Capital du 1er septembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Chaussures à petit prix : comment Chausséa habille tous les Français

Avec des prix imbattables comme 19,99 euros pour une paire de baskets enfants, 24,99 euros pour des escarpins femmes, ou 29,99 euros pour des derbies homme, Chausséa s’affirme comme le leader de la chaussure à bas prix en France. Similaire à Kiabi pour les vêtements, Chausséa cible toute la famille avec ses tarifs attractifs. L’enseigne possède 570 magasins situés dans des zones commerciales à travers le pays, un empire construit au fil des rachats successifs de concurrents tels que Chaussurama, Multichauss, La Halle aux Chaussures, et plus récemment Chaussexpo. À la tête de cette réussite, on retrouve Gaëtan Grieco, 61 ans, issu d’une famille d’ouvriers italiens ayant émigré en Lorraine. Ayant débuté sur les marchés il y a quarante ans, le business familial est aujourd’hui géré depuis le siège à Valleroy, près de Metz. Avec 4 300 employés, un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros en 2023, et une fortune qui place les Grieco parmi les 500 premières fortunes françaises, l’entreprise continue son expansion avec environ vingt nouvelles ouvertures de magasins par an et des acquisitions de marques comme San Marina ou Pataugas. Mais comment parviennent-ils à se démarquer dans un marché où beaucoup de leurs concurrents peinent ? Grâce à des designs inspirés des grandes marques et à une production à l’étranger, Chausséa continue de proposer une large gamme de modèles à prix cassés. Découvrez les secrets de ces nouveaux rois de la chaussure.

Au Fil des Marques et Showroomprivé : le déstockage à prix cassés

Des chaussures Nike à -50 %, des polos Ralph Lauren à -30 %, et des jeans Levi’s à -70 %… et cela tout au long de l’année, en dehors des périodes de soldes ! Bienvenue dans l’univers du déstockage de vêtements où les grandes marques se vendent avec des remises pouvant atteindre -90 %. Ce secteur en pleine croissance, avec une augmentation de 60 % en cinq ans et un chiffre d’affaires de trois milliards d’euros, représente désormais plus de 10 % des revenus de l’industrie textile. Les magasins de déstockage et les sites spécialisés se livrent une bataille acharnée pour négocier avec les marques leurs invendus et les proposer à des prix réduits. Le groupe familial « Au Fil des Marques » et le géant en ligne « Showroomprivé » dévoilent leurs stratégies. Face au succès de ces enseignes discount, de plus en plus de marques choisissent de vendre directement leurs fins de stock, proposant sur leurs propres sites des sections « outlet » avec des réductions moyennes de 30 %. Ces enseignes, sont-elles vraiment fiables pour dénicher de bonnes affaires ? Quelles sont les réalités derrière ces promesses de bons plans ?



Publicité





Colis mystère : faites-vous vraiment une bonne affaire ?

Une nouvelle tendance de consommation s’empare de la France : l’achat de colis perdus. Chaque année, quatre millions de paquets égarés trouvent une seconde vie grâce à la loi anti-gaspillage AGEC, offrant un véritable jackpot à ceux qui ont de la chance. Des entreprises comme Flamingo Box, Perche Colis, et King Colis se sont engouffrées dans ce marché florissant, certaines vendant jusqu’à deux cents tonnes de colis par semaine. Les colis Amazon sont particulièrement recherchés par les clients. Mais comment ces colis arrivent-ils entre les mains de ces grossistes ? Quelles sont les filières d’approvisionnement ? Et ces achats à l’aveugle sont-ils réellement des bonnes affaires ? Entre espoirs et déceptions, plongez dans les coulisses de ce phénomène qui fait tourner la tête des Français !

« Rentrée trop chère : comment payer le prix malin ? », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.