« Bienvenue chez les Ch’tis » : le film culte ce soir sur TF1 (1er septembre 2024)

« Bienvenue chez les Ch’tis » est une énième fois rediffusé sur TF1 ce soir, dimanche 1er septembre 2024. Un film culte de et avec Dany Boon aux côtés de Kad Merad, Line Renaud, ou encore Zoé Félix.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming via la fonction direct de MYTF1







« Bienvenue chez les Ch’tis » : l’histoire

Philippe Abrams, directeur de La Poste à Salon-de-Provence, rêve d’obtenir une mutation sur la Côte d’Azur pour satisfaire les désirs de sa femme, Julie. Prêt à tout pour y parvenir, il n’hésite pas à tricher, mais son stratagème échoue et il est rapidement démasqué. En guise de sanction, il est transféré à Bergues, une petite ville du Nord. C’est un véritable choc pour les Abrams, dont les préjugés sur cette région sont aussi ridicules qu’injustifiés : ils s’imaginent qu’il y fait -40°C en hiver et que les habitants sont grossiers. Résigné, Philippe part seul pour Bergues, se sentant comme un explorateur en route vers le Pôle Nord. À sa grande surprise, il découvre une petite ville accueillante, avec des collègues chaleureux et solidaires, ainsi qu’une qualité de vie insoupçonnée. Bienvenue dans le Nord !

Avec : Dany Boon (Antoine Bailleul), Kad Merad (Philippe Abrams), Zoé Félix (Julie Abrams), Anne Marivin (Annabelle Deconninck), Philippe Duquesne (Fabrice Canoli), Guy Lecluyse (Yann Vandernoout), Line Renaud (Madame Bailleul), Michel Galabru (Le grand-oncle de Julie), Stéphane Freiss (Jean)



Le saviez-vous ?

– Avec 20 489 303 spectateurs dans les salles obscures lors de sa sortie en salles, le film est devenu le premier film français au box-office national, et le deuxième au total derrière Titanic et ses 21 774 181 spectateurs.

La bande-annonce

Au cas où vous ne l’auriez jamais vue… voici la bande-annonce !