« Double vie : sexe et scandale dans le voisinage » : votre téléfilm ce 3 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Double vie : sexe et scandale dans le voisinage » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 3 septembre 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Double vie : sexe et scandale dans le voisinage ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Double vie : sexe et scandale dans le voisinage » : l’histoire, le casting

Sadie est professeure de pole ates, une discipline sportive qui combine pole dance et fitness. Alors qu’elle parvient à établir son activité dans une ville relativement tranquille et à se faire des amis, elle est accusée de prostitution. On l’accuse de mener une double vie, mais qui sont les noms sur la liste de ses clients ? Toute la ville est en effervescence.

Avec : Jennifer Irwin (April Macintosh), Michael Consuelos (Petey), Jenna Dewan (Sadie Smith), Zahra Alani (Tricia Murata)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes ».

« Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes » : l’histoire et le casting

Louisa rencontre Steve lors d’un séminaire à Chicago et pense avoir trouvé l’amour. Cependant, Steve lui ment sur son identité et en profite pour la manipuler. Quand Louisa découvre la vérité, il est déjà trop tard : Steve a disparu. Après une période de dépression, Louisa, encouragée par sa mère et sa meilleure amie Brooke, décide de réagir en créant un blog pour révéler la véritable identité de Steve Johnson. Elle découvre alors que de nombreuses femmes ont été ses victimes, dont Shania, qui lui apprend que Steve a un frère jumeau nommé Mitch. En approfondissant ses recherches, Louisa découvre que Mitch utilise les mêmes méthodes que son frère.

Avec : Colton Haynes (Steve), Gabrielle Graham (Louisa Russell), Tanisha Thammavongsa (Brooke Gomez), Megan Hutchings (Holly Stokes)