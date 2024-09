Good Doctor du 18 septembre : vos épisodes ce soir sur TF1 (épisodes saison 7)

Publicité





Good Doctor du 18 septembre 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur TF1+.







Good Doctor du 18 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 4 saison 7 « Un peu d’intimité » : Eileen, la mère de Lim, arrive à l’hôpital Saint-Bonaventure sous prétexte de participer à un essai clinique, mais son véritable objectif est de renouer avec sa fille. Pour éviter les discussions tendues, Lim propose à Glassman de passer une soirée shopping avec Eileen en échange de la remplacer au conseil d’administration. Étonnamment, Glassman et Eileen s’entendent bien. Pendant ce temps, Shaun, Asher et Dom s’occupent de Cameron, un homme souffrant d’une forme précoce d’Alzheimer, qui s’est empalé une barre de fer dans l’épaule après avoir percuté le mur de son garage en voiture. Cameron est accompagné de Gillian, sa femme enceinte, à qui Shaun, de manière indirecte, conseille de placer Cameron dans une institution spécialisée, comme il le demande parfois dans ses moments de lucidité, ou d’envisager une interruption de grossesse pour pouvoir mieux s’occuper de lui. Finalement, il s’avère que les symptômes de Cameron sont dus à une compression de la carotide, et non à l’Alzheimer, et sont résolus par une intervention chirurgicale. Par ailleurs, Park, Jared, Jordan et Charlie prennent en charge Nathan, un chanteur dans la même chorale que Jordan, suspecté de souffrir d’un traumatisme crânien.

Épisode 5 saison 7 « Un couple atypique » : Lim est sous le choc en découvrant que sa mère entretient une relation amoureuse avec Glassman. D’abord très opposée à cette idée, elle apprend à connaître une femme épanouie et intéressante au fil de leurs discussions, ce qui leur permet de se rapprocher. Pendant ce temps, la communication entre Shaun et Charlie reste tendue. Lors d’une intervention qui a failli mal tourner, Shaun demande à Charlie de quitter le bloc opératoire, ce qui pousse ce dernier à porter plainte contre lui. De son côté, Asher s’occupe d’un patient âgé fiancé à une jeune femme très séduisante. Bien qu’il soit initialement plein de préjugés face à ce couple atypique, il finit par reconnaître la sincérité de leur amour.



Épisode 6 saison 7 « En sous-effectif » : En plein milieu de la cérémonie funéraire en hommage à Asher, les médecins de Saint-Bonaventure sont soudain rappelés à l’hôpital après qu’un véhicule a foncé dans la foule lors d’un festival, faisant plusieurs dizaines de victimes. Malheureusement, de nombreux chirurgiens sont absents, partis pour une conférence à Cleveland. Lim confie à Shaun la gestion du triage pendant qu’elle se concentre sur les opérations. Même Glassman est contraint de reprendre du service en salle d’opération. Au cœur de ce chaos, Charlie devient une alliée précieuse, et sa relation avec Shaun s’apaise progressivement.

Good Doctor saison 7, rappel de la présentation

Dans cette dernière saison de Good Doctor, de nouveaux défis attendent nos héros. Après la naissance de leur fils, Steve, Shaun et Lea naviguent entre les joies et les défis de la parentalité et doivent s’adapter à leur nouveau rôle… Pendant ce temps, l’équipe continue de faire face aux nombreux changements auxquels elle a été confrontée à l’hôpital au cours de l’année écoulée et doit apprendre à les accepter si elle veut aller de l’avant…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.