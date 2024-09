Koh-Lanta : qui sont les éliminés de l’épisode 5 ? (résumé + replay 17 septembre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 5 du mardi 17 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 5 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après l’élimination de Lola, il y a désaccord chez les jaunes.





Sur l’île de la tribu maudite, l’ambiance est toujours morose. Ils reçoivent un message : ils doivent récupérer leurs anitos et ils vont aller tenter leur chance pour rejoindre les tribus jaune et rouge. Certains seront éliminés mais il est temps de dire adieu à la tribu maudite !







Publicité





Denis accueille les aventuriers de la tribu maudite. Il annonce que deux d’entre eux rejoindront les équipes, avec un collier d’immunité individuel à utiliser jusqu’à la réunification. Les deux autres seront éliminés. Place au jeu. Il s’agit de pièce à faire tenir en équilibre. Mélissa remporte la victoire ! Et Emmanuelle finit 2ème. Nathanaël et Vanessa sont définitivement éliminés.

Chez les rouges, les garçons ont un coup de mou. Le manque de nourriture se fait ressentir, surtout pour Gustin et Alexandre.



Publicité





Le jeu de confort est annoncé. Denis retrouve les aventuriers et ceux de la tribu maudite les rejoignent. Il annonce que les 2 meilleurs se sont qualifiés pour les rejoindre tandis que les 2 autres sont éliminés. Mélissa et Emmanuelle réintègrent l’aventure. Mélissa peut choisir, elle choisit les jaunes. Et Emmanuelle, ancienne jaune, rejoint donc les rouges. Alexandre annonce qu’il a décidé d’abandonner !

Denis présente la récompense : piscine, vue splendide, un dîner, et une nuit dans une grande chambre familial. L’épreuve est un classique de Koh-Lanta, les passages. Tirage au sort chez les femmes : Cassandre tire la boule noire pour la 7ème fois, et Emmanuelle. Tirage au sort chez les hommes jaunes : Michel, Ilyes et Fabrice ne participent pas. Les rouges dominent l’épreuve et remportent logiquement la victoire !

Place à l’épreuve d’immunité, un grand classique de Koh-Lanta : les pierres sous l’eau. Tirage au sort chez les femmes rouges : Cécile et Sarah ne participent pas. Tirage au sort chez les hommes jaunes : Thibault, Michel et Fabrice ne participent pas. C’est très serré mais c’est une victoire des rouges ! Ils repartent avec le totem synonyme d’immunité.

De retour sur leur camps, Jacques dit clairement aux autres de ne pas hésiter à l’éliminer s’ils pensent qu’il est plus faible. Les filles comptent sur l’arrivée de Mélissa pour former une alliance de femmes. Et certains espèrent que Mélissa ne joue pas son collier pour l’éliminer !

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des Jaunes. Les aventuriers votent et Mélissa ne prend aucun risque, elle joue son collier d’immunité. La plupart des votes étaient contre Mélissa, et c’est finalement Michel qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce 17 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 24 septembre pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».