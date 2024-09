« Le club des super mamans » : votre téléfilm ce 18 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le club des super mamans » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 18 septembre 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le club des super mamans » : l’histoire, le casting

Jen et sa fille Isabelle retournent dans la ville natale de Nate, le mari récemment décédé de Jen. Encore bouleversée par cette perte, Jen ne se sent pas prête à nouer de nouvelles relations. Cependant, lors d’une réunion de parents d’élèves, elle fait la connaissance de Marissa et Kelly, avec qui elle se retrouve à collaborer pour organiser la kermesse de l’école. C’est également à cette occasion qu’elle rencontre Dan, le professeur d’éducation physique. Lui aussi célibataire, Dan propose à Jen de dîner ensemble, mais la soirée ne se déroule pas tout à fait comme prévu.

Avec : Benjamin Ayres (Dan Aldridge), Rachel Boston (Jen Davis), Shannon Chan-Kent (Kelly Stewart), Carmel Amit (Marissa Morris)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Maman 2.0 ».

« Maman 2.0 » : l’histoire et le casting

Maya Sulliway, une jeune veuve dans la trentaine passionnée de sports de plein air, élève seule sa fille adolescente, Addison. Tout en reprenant des études de comptabilité, elle doit effectuer un stage pour obtenir son diplôme. Pendant qu’Addison est en colonie de vacances, Maya passe l’été chez Kizzmit, une start-up à succès grâce à l’application de réseau social Talker. Là, elle collabore avec Colin, le séduisant mais très réservé directeur financier, tandis que Will, le P.-D.G. de la société, plus ouvert et direct, lui fait une cour assidue. Cette attention de Will provoque la jalousie des autres stagiaires, mais Maya finit par se lier d’amitié avec trois d’entre eux : Kayla, Josh et Ricky. Avec leur soutien et inspirée par l’ambiance créative de l’entreprise, Maya développe une application combinant activités sportives et dons à des œuvres caritatives.

Avec : Lucas Bryant (Colin Fitzgerald), Rachael Leigh Cook (Maya Sulliway), Travis Milne (Will Martin), Aidan Kahn (Josh Moss)